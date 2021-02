Fernando Alonso investito mentre va in bici: operato, rimane in osservazione altre 48 ore (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il pilota spagnolo Fernando Alonso è stato investito mentre andava in bicicletta in Svizzera, vicino Lugano. Lo ha confermato il Team Alpine di Formula 1. “Fernando è cosciente, in buon stato d’animo”, ha spiegato la scuderia dello spagnolo. Ieri sera Alonso è stato operato alla mascella nell’ospedale di Berna, stando a quanto riporta Marca aggiungendo che nel corso dell’intervento di chirurgia maxillo-facciale sono stati rimossi anche alcuni denti danneggiati dalla caduta. Il pilota spagnolo resterà sotto osservazione per altre 48 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il pilota spagnoloè statoandava incletta in Svizzera, vicino Lugano. Lo ha confermato il Team Alpine di Formula 1. “è cosciente, in buon stato d’animo”, ha spiegato la scuderia dello spagnolo. Ieri seraè statoalla mascella nell’ospedale di Berna, stando a quanto riporta Marca aggiungendo che nel corso dell’intervento di chirurgia maxillo-facciale sono stati rimossi anche alcuni denti danneggiati dalla caduta. Il pilota spagnolo resterà sottoper48 ore. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

