Fernando Alonso, incidente e frattura in bici: cos'è successo (Di venerdì 12 febbraio 2021) Fernando Alonso è rimasto vittima di un sinistro mentre si allenava. Mascella fratturata: la dinamica del fatto Getty ImagesTanta paura ieri per il pilota spagnolo di Formula 1 Fernando Alonso. Mentre era in bici per allenarsi è rimasto vittima di un incidente che ha causato la frattura della mascella ed è stato costretto ad operarsi. Da subito era stato chiaro che il due volte campione del mondo fosse stato investito da un'auto. Le indagini in queste ore sono andate avanti e hanno portato a nuove scoperte in particolare sulla dinamica. Il pilota 39enne ex Ferrari è stato speronato da un'auto mentre svolgeva la manovra per entrare in nel parcheggio di un supermercato. Svoltando a sinistra l'auto ha toccato con la fiancata destra la ...

