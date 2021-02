Conferenza stampa Pirlo | «Mi aspetto una gara stile Supercoppa Su Bonucci e Arthur…»

(Di venerdì 12 febbraio 2021): le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli Andreaparla inalla vigilia della sfida di campionato contro il Napoli. Le sue dichiarazioni. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI INTEGRALI NAPOLI JUVE – «Miuna, importante per entrambe le squadre. E’ sempre una grande partita, ci sarà grande tensione per l’importanza dei tre punti in palio. Veniamo da un buon momento, loro un po’ meno ma la posta in palio si farà sentire». INFORTUNATI – «Arthur ha questa calcificazione che bisognerà valutare di giorno in giorno. Gli dà fastidio, ha molto dolore e si potrà valutare con il passare del tempo. Dybala ...

Pirlo: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di campionato contro il ...