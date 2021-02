Caso Navalny: accuse all’Ambasciata americana di Mosca (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Cremlino ha accusato l’ambasciata americana a Mosca di cui l’Ambasciatore john Sullivan, di “interferenze” negli affari interno della Russia dopo le manifestazioni antigovernative svoltesi ieri in diverse città per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexey Navalny. Il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov, ha criticato in particolare un comunicato in cui venerdì la sede diplomatica invitava i cittadini statunitensi ad evitare le aree dove si svolgevano le proteste, indicandole nei dettagli. “Indirettamente, si tratta assolutamente di una interferenza negli affari interni”, ha affermato il portavoce. Sono oltre 3.300 i manifestanti fermati ieri in diverse città della Russia per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexey Navalny che hanno visto una partecipazione senza precedenti. Lo riferisce l’ong OVD ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 12 febbraio 2021) Il Cremlino ha accusato l’ambasciatadi cui l’Ambasciatore john Sullivan, di “interferenze” negli affari interno della Russia dopo le manifestazioni antigovernative svoltesi ieri in diverse città per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexey. Il portavoce della presidenza, Dmitry Peskov, ha criticato in particolare un comunicato in cui venerdì la sede diplomatica invitava i cittadini statunitensi ad evitare le aree dove si svolgevano le proteste, indicandole nei dettagli. “Indirettamente, si tratta assolutamente di una interferenza negli affari interni”, ha affermato il portavoce. Sono oltre 3.300 i manifestanti fermati ieri in diverse città della Russia per chiedere la liberazione dell’oppositore Alexeyche hanno visto una partecipazione senza precedenti. Lo riferisce l’ong OVD ...

