Burian porta gelo e neve su San valentino (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il weekend di San valentino avrà caratteristiche davvero siberiane. L'irruzione dei venti gelidi di Burian non solo causerà bufere di neve su coste e pianure, ma anche un sensibile crollo delle temperature che saranno glaciali. Dopo le nevicate di venerdì 12 al Nordovest e in serata pure su Toscana, Umbria e regioni adriatiche, sabato 13 il maltempo insisterà ancora su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e raggiungerà il Sud. Le precipitazioni saranno nevose e sotto forma di bufera sulle coste adriatiche centrali, sferzate da un vento tagliente. Verso sera la neve imbiancherà anche gran parte della Puglia, tutta la Basilicata e la Campania centro-orientale con possibili fiocchi fino a Napoli e Salerno. Tempo instabile anche sul Lazio, ma qui la neve cadrà solo in collina. Al Nord sarà il ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Il weekend di Sanavrà caratteristiche davvero siberiane. L'irruzione dei venti gelidi dinon solo causerà bufere disu coste e pianure, ma anche un sensibile crollo delle temperature che saranno glaciali. Dopo le nevicate di venerdì 12 al Nordovest e in serata pure su Toscana, Umbria e regioni adriatiche, sabato 13 il maltempo insisterà ancora su Marche, Umbria, Abruzzo e Molise e raggiungerà il Sud. Le precipitazioni saranno nevose e sotto forma di bufera sulle coste adriatiche centrali, sferzate da un vento tagliente. Verso sera laimbiancherà anche gran parte della Puglia, tutta la Basilicata e la Campania centro-orientale con possibili fiocchi fino a Napoli e Salerno. Tempo instabile anche sul Lazio, ma qui lacadrà solo in collina. Al Nord sarà il ...

