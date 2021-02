Bavaglio cinese Così Pechino spegne il microfono alla Bbc

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Prosegue l’offensivacontro la libertà di informazione e comunicazione. Questa volta nel mirino dic’è l’emittente televisivo britannico British Broadcasting Corporation (Bbc) per “grave violazione dei contenuti”. Secondo le autorità cinesi la tv del Regno Unito il canale non ha rispettato le normative sulla gestione della radio, della televisione e dei segnali televisivi via satellite all’estero. Per loro i contenuti trasmessi devono essere imparziali, in rispetto degli interessi e la solidarietà etnica della Cina. Siccome queste premesse non sono state rispettate, la Bbc deve essere oscurata sul territorio. I primi giorni di febbraio il dipartimento delle Informazioni del ministero degli Affari esteripresentò una rimostranzasede della Bbc a ...

Ultime Notizie dalla rete : Bavaglio cinese

Formiche.net

