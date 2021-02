Australian Open 2021, Kyrgios on fire: strappa il servizio a Thiem ed esalta il pubblico (VIDEO) (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nick Kyrgios ha iniziato nel migliore dei modi il suo match di secondo turno degli Australian Open 2021, che lo vede opposto a Dominic Thiem. L’Australiano ha conquistato un break al termine del game primordiale del primo set, esaltandosi immediatamente e infuocando l’atmosfera di Melbourne. Kyrgios ha probabilmente considerato che possa essere l’ultima occasione per contare sull’appoggio dei sostenitori Australiani, i quali non saranno ammessi all’interno delle strutture di Melbourne, a causa di un afflusso dei casi di Coronavirus. Di seguito il VIDEO divulgato su Eurosport, concernente la straordinaria e trascinante esultanza del talentuoso e istrionico tennista. Nick Kyrgios infiamma subito il ... Leggi su sportface (Di venerdì 12 febbraio 2021) Nickha iniziato nel migliore dei modi il suo match di secondo turno degli, che lo vede opposto a Dominic. L’o ha conquistato un break al termine del game primordiale del primo set,ndosi immediatamente e infuocando l’atmosfera di Melbourne.ha probabilmente considerato che possa essere l’ultima occasione per contare sull’appoggio dei sostenitorii, i quali non saranno ammessi all’interno delle strutture di Melbourne, a causa di un afflusso dei casi di Coronavirus. Di seguito ildivulgato su Eurosport, concernente la straordinaria e trascinante esultanza del talentuoso e istrionico tennista. Nickinfiamma subito il ...

