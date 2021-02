Attesa per Draghi al Colle, ultimo Cdm del governo Conte (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Mentre a Palazzo Chigi si riunisce l'ultimo Consiglio dei ministri del governo Conte II, che vara il decreto con cui viene prorogato fino al 25 febbraio - e non al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento - lo stop agli spostamenti tra le regioni, cresce l'Attesa per le prossime mosse del premier incaricato, Mario Draghi. Incertezza su tempi e squadra Nella mancanza di informazioni certe, i partiti brancolano nel buio sia sui tempi sia, soprattutto, sulla composizione della futura squadra di governo. Si rincorrono voci e ipotesi, ma nessuna trova conferma ufficiale: non è infatti ancora chiaro quando l'ex Governatore Bce salirà al Colle per sciogliere la riserva, presentare la lista dei ministri, e quindi procedere con il giuramento del nuovo ... Leggi su agi (Di venerdì 12 febbraio 2021) AGI - Mentre a Palazzo Chigi si riunisce l'Consiglio dei ministri delII, che vara il decreto con cui viene prorogato fino al 25 febbraio - e non al 5 marzo, come ipotizzato in un primo momento - lo stop agli spostamenti tra le regioni, cresce l'per le prossime mosse del premier incaricato, Mario. Incertezza su tempi e squadra Nella mancanza di informazioni certe, i partiti brancolano nel buio sia sui tempi sia, soprattutto, sulla composizione della futura squadra di. Si rincorrono voci e ipotesi, ma nessuna trova conferma ufficiale: non è infatti ancora chiaro quando l'ex Governatore Bce salirà alper sciogliere la riserva, presentare la lista dei ministri, e quindi procedere con il giuramento del nuovo ...

