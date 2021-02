Addio a Chick Corea | genio del pianoforte e delle tastiere elettroniche

Leggi su panorama

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Il mondo del jazz piange la scomparsa di, uno dei più geniali e innovativi pianisti degli ultimi cinquant'anni, morto il 9 febbraio (ma l'annuncio è stato dato solo oggi sulla sua pagina Facebook ufficiale) a causa di una rara forma di cancro scoperta poco tempo prima. Ha sempre avuto un forte legame con il nostro paese Armando «, americano del Massachusetts, classe 1941, con sangue spagnolo e italiano nelle vene, dato che suo nonno paterno Antonio era di Albi, in provincia di Catanzaro. Nel 1993 ha ricevuto il Premio Tenco per il brano Sicily realizzato a quattro mani con Pino Daniele, per i numerosi concerti insieme a Stefano Bollani e, più in generale, per il grande affetto con cui è sempre accolto dal pubblico italiano. Una costante della sua prima produzione, in particolare del suo ...