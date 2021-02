Venerdì l' ora X del governo Draghi | risiko ministri

Leggi su agi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) AGI – “Siamo tutti al buio...”. I partiti che puntano a sostenere ilancora si interrogano su quale sarà la composizione dell'esecutivo. Il primo segnale arrivato dall'ex numero uno della Bce è il sì al ministero della Transizione energetica (poi trasformato in Ecologica): ci sarà l'unione del ministero dell'Ambiente con quello dello Sviluppo, ha annunciato Di Maio (l'altra ipotesi è che all'Ambiente vengano aggiunte delle deleghe ad hoc). A chi verrà destinato ancora non c'è certezza. I pentastellati ci puntano. Il nome in pole è quello di Patuanelli ma, qualoravolesse undi ‘discontinuità', non si esclude che possa andare ad un tecnico (si fa il nome di Giovannini) o ad un ‘big' M5s, ovvero Di Maio se non venisse confermato alla Farnesina. Fonti parlamentari M5s riferiscono che anche ...