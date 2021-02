Valerio Massimo Manfredi: morto lo scrittore e archeologo, narratore di storia e di avventura (Di giovedì 11 febbraio 2021) Valerio Massimo Manfredi è morto. Aveva 77 anni. È stato probabilmente il romanziere, o long seller, italiano del nuovo secolo che ha venduto di più al mondo. Oltre 12 milioni le copie complessive in oltre trent’anni di romanzi storici con un’impennata attorno al 1998 quando uscì per Mondadori la trilogia Alexandros su Alessandro Magno. Laurea in lettere classiche all’Università di Bologna, storico dell’antichità per naturale passione, archeologo con una specializzazione in topografia alla Cattolica di Milano, Manfredi è stato prima di tutto un serio docente (prima alla Cattolica poi a Ca Foscari a Venezia) e un instancabile studioso sul campo della stratificazione dei secoli passati nell’area geografica del Mediterraneo. Prima di assurgere a scrittore da primo posto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021). Aveva 77 anni. È stato probabilmente il romanziere, o long seller, italiano del nuovo secolo che ha venduto di più al mondo. Oltre 12 milioni le copie complessive in oltre trent’anni di romanzi storici con un’impennata attorno al 1998 quando uscì per Mondadori la trilogia Alexandros su Alessandro Magno. Laurea in lettere classiche all’Università di Bologna, storico dell’antichità per naturale passione,con una specializzazione in topografia alla Cattolica di Milano,è stato prima di tutto un serio docente (prima alla Cattolica poi a Ca Foscari a Venezia) e un instancabile studioso sul campo della stratificazione dei secoli passati nell’area geografica del Mediterraneo. Prima di assurgere ada primo posto ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - rtl1025 : ?? Lo #scrittore e storico Valerio Massimo #Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento a #Roma. Manfredi, s… - bizcommunityit : Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi è stato avvelenato dalle esalazioni di monossido di carbonio - AGI - rallegrame : RT @Libreriamo: Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa, è grave -