Totti | «Indagine Figc? Notizia priva di riscontro Svolgo solo attività di scouting»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Con alcune dichiarazioni pubblicate su Tuttomercatoweb.com, Francescorisponde alla Gazzetta dello Sport, che questa mattina aveva annunciato l’apertura di un’da parte dellasulla società gestita dall’ex calciatore. “Con riferimento ad una serie di articoli pubblicati da molti organi di stampa ed alla, allo statodi, dell’apertura di un’nei miei confronti e di un esposto di un’associazione di agenti che mi attribuisce di aver svoltodi agente, ribadisco come già precisato il 18 agosto 2020 che non esercito l’di agente sportivo, maesclusivamente l‘diin conformità a tutte le disposizioni ...

