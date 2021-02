**Spazio: su Marte festa con 3 sonde per il suo 36esimo Capodanno** (2) (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Poi, nel 2026, quando Marte avrà già festeggiato il suo 38esimo Capodanno, partirà dalla Terra la seconda missione e, dopo un lungo viaggio, il Sample Retrieval Lander della Nasa atterrerà sul Pianeta Rosso in ottima compagnia. Il lander, insieme al Sample Fetch Rover dell'Esa e al Mars Ascent Vehicle (Mav), andrà a recuperare proprio i contenitori lasciati da Perseverance per prepararli al lancio nell'orbita marziana. A garantire alcune manovre strategiche di questo delicato recupero saranno due bracci robotici del colosso italiano Leonardo, sul podio della robotica spaziale anche grazie al supporto garantito negli anni dall'Agenzia Spaziale Italiana. In vista della missione, Leonardo sta già progettando e studiando, nel suo impianto di Nerviano in provincia di Milano, i prototipi dei due bracci robotici. Si tratta di tecnologie made in Italy molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Adnkronos) - Poi, nel 2026, quandoavrà già festeggiato il suo 38esimo Capodanno, partirà dalla Terra la seconda missione e, dopo un lungo viaggio, il Sample Retrieval Lander della Nasa atterrerà sul Pianeta Rosso in ottima compagnia. Il lander, insieme al Sample Fetch Rover dell'Esa e al Mars Ascent Vehicle (Mav), andrà a recuperare proprio i contenitori lasciati da Perseverance per prepararli al lancio nell'orbita marziana. A garantire alcune manovre strategiche di questo delicato recupero saranno due bracci robotici del colosso italiano Leonardo, sul podio della robotica spaziale anche grazie al supporto garantito negli anni dall'Agenzia Spaziale Italiana. In vista della missione, Leonardo sta già progettando e studiando, nel suo impianto di Nerviano in provincia di Milano, i prototipi dei due bracci robotici. Si tratta di tecnologie made in Italy molto ...

