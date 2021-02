Serie A, Ferrero e i diritti tv: “Sky o Dazn? Vogliamo solo la qualità, abbiamo un’idea precisa” (Di venerdì 12 febbraio 2021) In questi giorni tiene banco nella Lega Serie A l'assegnazioni dei diritti tv per il triennio 2021/24.Le ultime dicono di un vantaggio di Dazn su Sky, restano però tante le incertezze visto e considerato che la più recente piattaforma garantirebbe solo una visione attraverso la banda larga. La decisione che sarebbe dovuta arrivare oggi è dunque slittata con il clima che durante l'assemblea si è surriscaldato e non poco. Intanto in merito a tale questione ha detto la sua anche il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero, a margine proprio della riunione in Lega."Vogliamo avere un approfondimento sui fondie capire la direzione che Vogliamo prendere. Dopodiché andremo a votare una delle due, o Sky o Dazn. Noi Vogliamo la ... Leggi su mediagol (Di venerdì 12 febbraio 2021) In questi giorni tiene banco nella LegaA l'assegnazioni deitv per il triennio 2021/24.Le ultime dicono di un vantaggio disu Sky, restano però tante le incertezze visto e considerato che la più recente piattaforma garantirebbeuna visione attraverso la banda larga. La decisione che sarebbe dovuta arrivare oggi è dunque slittata con il clima che durante l'assemblea si è surriscaldato e non poco. Intanto in merito a tale questione ha detto la sua anche il presidente della Sampdoria, Massimo, a margine proprio della riunione in Lega."avere un approfondimento sui fondie capire la direzione cheprendere. Dopodiché andremo a votare una delle due, o Sky o. Noila ...

