Selvaggia Lucarelli e Stefano Bettarini, scontro di fuoco via social: "Collezionista di figure misere" (Di giovedì 11 febbraio 2021) scontro di fuoco tra Selvaggia Lucarelli a Stefano Bettarini, che ha provato ad attaccare la giornalista ma ne è uscito con le ossa rotte. Selvaggia Lucarelli mette in riga Stefano Bettarini: l'ex calciatore l'ha attaccata sui social con una caduta di stile che ha provocato la piccata risposta della giornalista. Pochi giorni fa, dopo la squalifica di Alda d'Eusanio dal Grande Fratello Vip 5, Selvaggia Lucarelli aveva scritto su TPI.it che gli autori hanno scelto alcuni personaggi perchè li considerano bombe a orologeria. Facendo riferimento all'ex calciatore, squalificato dal reality per aver bestemmiato, Selvaggia aveva detto: "Se uno come ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)ditra, che ha provato ad attaccare la giornalista ma ne è uscito con le ossa rotte.mette in riga: l'ex calciatore l'ha attaccata suicon una caduta di stile che ha provocato la piccata risposta della giornalista. Pochi giorni fa, dopo la squalifica di Alda d'Eusanio dal Grande Fratello Vip 5,aveva scritto su TPI.it che gli autori hanno scelto alcuni personaggi perchè li considerano bombe a orologeria. Facendo riferimento all'ex calciatore, squalificato dal reality per aver bestemmiato,aveva detto: "Se uno come ...

stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - VailatiSergio : RT @marcotelecono: Non riesco a comprendere perché Selvaggia Lucarelli e’ così famosa. L’unico motivo che trovo e’ il binomio arrogante/com… - MariMario1 : RT @marcotelecono: Non riesco a comprendere perché Selvaggia Lucarelli e’ così famosa. L’unico motivo che trovo e’ il binomio arrogante/com… - giraldiorazio : RT @marcotelecono: Non riesco a comprendere perché Selvaggia Lucarelli e’ così famosa. L’unico motivo che trovo e’ il binomio arrogante/com… -