"Sb*** in faccia a una femminista". La polemica trascende, orrore contro Selvaggia Lucarelli: chi è la bestia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il caso è di un paio di giorni fa. Nel mirino, anche nostro (qui l'articolo), ci è finita Selvaggia Lucarelli, che ha dileggiato Giorgia Meloni per una scelta stilistica, per un glitter rosa con cui si era truccata le palpebre. Al look della leader di Fratelli d'Italia, Selvaggia aveva dedicato un tweet sibillino. E poiché lei è sempre molto attenta a bastonare chiunque metta nel mirino qualcuno, in particolar modo ragazze e donne, per questioni estetiche, ovvio il contrappasso. Insomma, la Lucarelli non ha dato sfoggio di grandissima coerenza. Ma probabilmente, quando c'è da bastonare i sovranisti, tutto è lecito. "La Meloni rispolvera i trucchi dell'85", "Chissà cosa ha voluto dire...", scriveva la Lucarelli. Sia chiaro: nulla di volgare, di feroce, di censurabile. Semplicemente si nota come ...

