Rai prepara causa a Mediaset per servizi Striscia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rai contro Mediaset. La tv pubblica, a quanto apprende l’Adnkronos, sta preparando tutte le carte per fare causa a Mediaset dopo i numerosi servizi di Striscia la Notizia e in particolare di ‘Rai Scoglio 24’, spazio satirico diretto da Pinuccio (Alessio Giannone), dedicati alle sedi estere del servizio pubblico. servizi in cui ‘Pinuccio’ punta il dito contro “le spese pazze” delle sedi estere Rai e, per quanto riguarda la sede di New York in particolare, parla di “tre appartamenti per gli inviati”, come se fosse l’azienda Rai a pagarne le spese. In sostanza questa, come altre affermazione del tg satirico, risultano secondo viale Mazzini, non corrispondenti al vero e per tale ragione la Rai con i suoi uffici legali sta predisponendo un’azione legale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Rai contro. La tv pubblica, a quanto apprende l’Adnkronos, stando tutte le carte per faredopo i numerosidila Notizia e in particolare di ‘Rai Scoglio 24’, spazio satirico diretto da Pinuccio (Alessio Giannone), dedicati alle sedi estere delo pubblico.in cui ‘Pinuccio’ punta il dito contro “le spese pazze” delle sedi estere Rai e, per quanto riguarda la sede di New York in particolare, parla di “tre appartamenti per gli inviati”, come se fosse l’azienda Rai a pagarne le spese. In sostanza questa, come altre affermazione del tg satirico, risultano secondo viale Mazzini, non corrispondenti al vero e per tale ragione la Rai con i suoi uffici legali sta predisponendo un’azione legale ...

Rai contro Mediaset. La tv pubblica, a quanto apprende l'Adnkronos, sta preparando tutte le carte per fare causa a Mediaset dopo i numerosi servizi di Striscia la Notizia e in particolare di 'Rai Scoglio 24', spazio satirico diretto da Pinuccio (Alessio Giannone), dedicati alle sedi estere del servizio pubblico.

