Mattino 5, aggressione in diretta: Panicucci sconvolta – VIDEO (Di giovedì 11 febbraio 2021) Mattino 5, aggressione in diretta: Panicucci sconvolta. Un’incredibile disavventura ha coinvolto la troupe del programma Mediaset Il caso di Ilenia Fabbri è balzato all’onore delle cronache negli ultimi giorni per una svolta nelle indagini sul suo omicidio. La residente in via Corbara, a Faenza, nel Ravennate, è stata ritrovata senza vita lo scorso 6 febbraio, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 11 febbraio 2021)5,in. Un’incredibile disavventura ha coinvolto la troupe del programma Mediaset Il caso di Ilenia Fabbri è balzato all’onore delle cronache negli ultimi giorni per una svolta nelle indagini sul suo omicidio. La residente in via Corbara, a Faenza, nel Ravennate, è stata ritrovata senza vita lo scorso 6 febbraio, L'articolo proviene da Inews.it.

Stemag64 : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - pbrex668 : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - mi_vitiello : RT @valdigiacomo: Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un simbolo d… - valdigiacomo : Una vittoria del Mattino,mia,del prefetto,della Procura di Napoli. Via il murale per il baby-rapinatore. Via un sim… -