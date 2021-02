Lui è peggio di me, Marco Giallini e Giorgio Panariello live con noi: “Sanremo come ospiti? Ci andiamo noi!”. E cantano insieme (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una cena d’estate, qualche diretta Instagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Così è nata l’amicizia e la collaborazione professionale tra Giorgio Panariello e Marco Giallini che hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui è peggio di me”, in onda per quattro puntate dall’11 febbraio. Giorgio Panariello e Marco Giallini sono stati ospiti nel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine giovedì 11 febbraio dalle ore 15. E, oltre allo show, che si annuncia una vera novità come formula, c’è stato modo anche di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Una cena d’estate, qualche diretta Instagram, molti punti in comune legati anche a vicende dolorose della vita privata. Così è nata l’amicizia e la collaborazione professionale trache hanno deciso di monopolizzare la prima serata del giovedì di Rai Tre per un nuovo esperimento televisivo: il sit-show “Lui èdi me”, in onda per quattro puntate dall’11 febbraio.sono statinel talk “Programma” di Claudia Rossi e Andrea Conti in onda in diretta Facebook e YouTube de Il Fatto Quotidiano e FqMagazine giovedì 11 febbraio dalle ore 15. E, oltre allo show, che si annuncia una vera novitàformula, c’è stato modo anche di ...

