Lorella Cuccarini | per lei una nuova nemica | di chi si tratta?

(Di giovedì 11 febbraio 2021)ha una? A quanto pare non si è fatta molte amiche nel mondo dello spettacolo. Ecco cosa è successo., Fonte foto: Youtube (@ FlashTV)Nel corso degli anni Ottanta è diventata epica la rivalità traCuccari e Heather Paris, le due ci hanno anche costruito un programma su questa dualità e per un momento hanno convinto il pubblico di essere amiche, salvo poi beccarsi a distanza a suon di frecciatine. Nell’ultimo anno si è tanto parlato della discussione con Alberto Matano, esplosa dopo una mail dellaal termine de La Vita in Diretta dove accusava il collega di essere un maschilista. Nel cast di Amici di Maria De Filippi la showgirl non sembra avere ottimi rapporti ...

sinternullo : Sanremo 95 - Un altro amore no - Lorella Cuccarini - supplicolegambe : RT @dancing_Jordan: Lorella Cuccarini - La notte vola - dancing_Jordan : Lorella Cuccarini - La notte vola - RAGATZUSAMUELE : RT @MaurizioAlbiati: Tranquilla MTR, probabilmente, anche @LCuccarini non ti vorrà incontrare...mai!!!??????Maria Teresa Ruta, nuova bordata a… - Gianni95789508 : @gieffepparo anche in questa posizione è riuscita a sparare la sua 'verità' salutame Lorella Cuccarini ! -

Ultime Notizie dalla rete : Lorella Cuccarini

Questo suo modo di fare, un po' apatico, potrebbe metterla nei guai soprattutto severrà a sapere che le cose in sala non vanno come previsto, forse oggi le due avranno modo di ...Il conduttore è in sella al rotocalco di Rai dal 2019 , prima in coppia concon la quale è finita non in buoni rapporti , ora da solo. Anche lui però potrebbe saltare: l'...in foto: Maria Teresa Ruta. Maria Teresa Ruta: “Lorella Cuccarini non saluta nei corridoi”. Già in passato Maria Teresa si era lasciata andare a una serie di dichiarazioni che avevano per oggetto la c ...Lorella Cuccarini ha una nuova nemica? A quanto pare non si è fatta molte amiche nel mondo dello spettacolo. Ecco cosa è successo.