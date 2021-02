Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime a casa: ricoverato in ospedale, è grave. “Intossicazione da monossido di carbonio” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Lo scrittore e storico Valerio Massimo Manfredi è stato trovato esanime nell’abitazione in via dei Vascellari a Roma. Con lui c’era la scrittrice Antonella Prenner, anche lei in gravi condizioni. In un primo momento si era pensato che fosse la moglie dello scrittore che invece non era presente nell’appartamento. Entrambi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni e lui in serata è stato trasferito con l’elisoccorso dal 118 all’ospedale di Grosseto per essere ricoverato in camera iperbarica mentre la Prenner, autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre, è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I. L’ipotesi più probabile è una Intossicazione da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 febbraio 2021) Loe storicoè statonell’abitazione in via dei Vascellari a Roma. Con lui c’era la scrittrice Antonella Prenner, anche lei in gravi condizioni. In un primo momento si era pensato che fosse la moglie delloche invece non era presente nell’appartamento. Entrambi sono stati portati inin gravi condizioni e lui in serata è stato trasferito con l’elisoccorso dal 118 all’di Grosseto per esserein camera iperbarica mentre la Prenner, autrice di importanti studi sulla letteratura antica e del romanzo Tenebre, è stata ricoverata in codice rosso al policlinico Umberto I. L’ipotesi più probabile è unada ...

Agenzia_Ansa : Lo scrittore Valerio Massimo #Manfredi trovato esanime in casa a #Roma. Portato in ospedale in gravi condizioni co… - repubblica : ?? Lo scrittore Valerio Massimo Manfredi trovato esanime in casa a Roma: è grave - rtl1025 : ?? Lo #scrittore e storico Valerio Massimo #Manfredi è stato trovato esanime in un appartamento a #Roma. Manfredi, s… - hilarita13 : RT @perchetendenza: 'Valerio Massimo Manfredi': Perché lo scrittore e sua moglie sono stati trovati esanimi in un appartamento in via dei V… - AnnaLizzy68 : RT @paolorm2012: Valerio Massimo Manfredi: morto lo scrittore e archeologo, narratore di storia e di avventura - Il Fatto Quotidiano https:… -