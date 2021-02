Juventus, Bonucci: “Gattuso grande allenatore, andiamo a Napoli per vincere” (Di giovedì 11 febbraio 2021) La Juventus, sabato pomeriggio, dovrà affrontare la difficile sfida di Serie A del “Diego Armando Maradona” contro il Napoli di Gennaro Gattuso. La gara di andata non si è ancora disputata, a causa del divieto di partire imposto dalla ASL di Napoli e la Lega che non ha ancora stabilito una data per il recupero. Nel frattempo, a presentare la sfida tra bianconeri e partenopei, il difensore centrale della formazione allenata da Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, a Juventus TV. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo “Gattuso? Sono stato fortunato ad averlo in quei mesi al Milan, mi ha aiutato molto. E’ un grande allenatore ed ha un grande staff, formato da uomini ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 11 febbraio 2021) La, sabato pomeriggio, dovrà affrontare la difficile sfida di Serie A del “Diego Armando Maradona” contro ildi Gennaro. La gara di andata non si è ancora disputata, a causa del divieto di partire imposto dalla ASL die la Lega che non ha ancora stabilito una data per il recupero. Nel frattempo, a presentare la sfida tra bianconeri e partenopei, il difensore centrale della formazione allenata da Andrea Pirlo, Leonardo, aTV. LEGGI ANCHE: Calciomercato, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo “? Sono stato fortunato ad averlo in quei mesi al Milan, mi ha aiutato molto. E’ uned ha unstaff, formato da uomini ...

