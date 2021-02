In questo video la polizia austriaca non sta manifestando contro le norme anti-Covid (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 1° febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che immortala dei manifestanti in strada e un gruppo di agenti di polizia che, senza elmetto protettivo, accompagna il corteo. Chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, ha commentato le immagini con queste parole: «La polizia austriaca si toglie i caschi e marcia con i manifestanti ! Da noi quando?». questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Il video oggetto della nostra verifica è stato girato a Vienna, alle spalle del municipio, durante una manifestazione svoltasi il 31 gennaio 2021 contro le misure restrittive decise dal governo per contrastare il diffondersi del nuovo coronavirus nel Paese. Nel corso delle proteste le forze dell’ordine hanno ... Leggi su facta.news (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il 1° febbraio 2021 su Facebook è stato pubblicato unche immortala dei manifestin strada e un gruppo di agenti diche, senza elmetto protettivo, accompagna il corteo. Chi ha pubblicato il contenuto su Facebook, ha commentato le immagini con queste parole: «Lasi toglie i caschi e marcia con i manifest! Da noi quando?».contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Iloggetto della nostra verifica è stato girato a Vienna, alle spalle del municipio, durante una manifestazione svoltasi il 31 gennaio 2021le misure restrittive decise dal governo per contrastare il diffondersi del nuovo coronavirus nel Paese. Nel corso delle proteste le forze dell’ordine hanno ...

