GF Vip | Samantha chiede le dimensioni di Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi | “Amore | 19? Sei scarsino | eh…” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 11 febbraio 2021)De Grenet parla diconDopo il nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5 in onda lunedì sera su Canale 5, sul divanetto in veranda si sono ritrovati a conversareDe Grenet che tra l’altro è finita in nomination,. Mentre scherzavano e parlavano della serata, ad un certo punto il discorso, però, ha preso una direzione completamente differente, parlando di cose piccanti. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, avrebbe cominciato a dare i numeri sulle sueintime, gesticolando con le mani e mostrandosi orgoglioso di quello che gli ha fornito Madre Natura. In un primo momento la soubrette romana avrebbe capito 18 cm, ma il ...