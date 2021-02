Focolaio di Covid: chiuse tre scuole. 'Casi di variante inglese' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Focolaio di variante inglese Covid a scuola , il Comune chiude un asilo e una primaria: accade a Bollate, in provincia di Milano, dove sono stati rilevati quattro Casi di variante inglese nel Focolaio ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 febbraio 2021)dia scuola , il Comune chiude un asilo e una primaria: accade a Bollate, in provincia di Milano, dove sono stati rilevati quattrodinel...

Corriere : Bollate, scoperto focolaio di variante inglese: il Comune chiude un asilo e una scuola primaria - SkyTG24 : Covid Milano, focolaio variante inglese: chiuse tre scuole a Bollate - greenMe_it : Covid, nuovo focolaio tra i visoni a Padova: bisogna fermare subito gli allevamenti (per sempre)… - orizzontescuola : Covid-19, focolaio con variante inglese in scuole del Milanese: tre istituti chiusi - bizcommunityit : Focolaio di variante inglese del Covid in una scuola di Bollate: chiuso l'istituto con 749 bambini di asil... -