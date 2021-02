Final Eight Coppa Italia A1 2021, semifinali: tabellone e accoppiamenti (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al via le semiFinali delle Final Eight di Coppa Italia di A1 2021 di basket, che si terranno sabato 13 febbraio al Mediolanum Forum di Assago: ecco di seguito il tabellone e gli accoppiamenti. Le due sfide, visibili sia su Rai Sport che su Eurosport, mettono di fronte le vincitrici dei quarti di Finale spalmati tra giovedì e venerdì, ecco di seguito gli scontri che decreteranno poi le Finaliste. SABATO 13 FEBBRAIO – SEMIFinalI Olimpia Milano vs Reyer Venezia Vincente Sassari-Pesaro contro vincente Brindisi-Trieste SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 11 febbraio 2021) Al via le semii delledidi A1di basket, che si terranno sabato 13 febbraio al Mediolanum Forum di Assago: ecco di seguito ile gli. Le due sfide, visibili sia su Rai Sport che su Eurosport, mettono di fronte le vincitrici dei quarti die spalmati tra giovedì e venerdì, ecco di seguito gli scontri che decreteranno poi leiste. SABATO 13 FEBBRAIO – SEMII Olimpia Milano vs Reyer Venezia Vincente Sassari-Pesaro contro vincente Brindisi-Trieste SportFace.

