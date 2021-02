Ferrero | fatturato in crescita a quota 12 | 3 miliardi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) MILANO (ITALPRESS) –International, società capogruppo del Gruppo, ha approvato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 agosto 2020. L’esercizio chiude con unconsolidato di 12,3, con un incremento del + 7,8% rispetto all’anno precedente, che aveva registrato unconsolidato di 11,4. A tale data, il Gruppo era costituito da 105 società consolidate a livello mondiale e 31 stabilimenti produttivi. I prodotti del Grupposono presenti direttamente, o tramite distributori autorizzati, in oltre 170 paesi. L’organico medio del Gruppo nel 2019/2020 è stato di 34.121 unità, in aumento rispetto ai 33.003 dipendenti nel 2018/2019. L’organico puntuale al 31 agosto 2020 ammontava a 37.122 dipendenti, ...

...SpA e le 4 controllate) hanno chiuso i bilanci al 31 agosto agosto 2020 registrandoe vendite in crescita. Nel periodo dal 1 settembre 2019 al 31 agosto 2020,...Tutte del gruppo. L'anno dopo altre 14, poi 17, poi altre 13. Il vero boom c'è stato nel 2020, quando il 'patto con il Fisco' è stato siglato da ben 20 società consuperiore a 5 ...Fatturato consolidato 2020 in crescita del 7,8% a 12,3 mld di euro per il Gruppo Ferrero. Il documento di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 agosto 2020 è stato approvato dalla capogruppo, F ...Milano, 11 feb. (LaPresse) - Ferrero International chiude il 2020 con fatturato consolidato di 12,3 miliardi di euro, con un incremento del +7,8% rispetto ...