Facebook come Clubhouse: in sviluppo un servizio simile di room audio (Di giovedì 11 febbraio 2021) Clubhouse è senza dubbio il fenomeno del momento, tanto che un omonimo strumento, disponibile sul Play Store e scambiato proprio per l’ormai noto social della voce, ha fatto registrare un boom insolito di download. come riportato da ‘nytimes.com‘, la cosa non è passata inosservata al team di Facebook, che avrebbe deciso di creare a propria una volta una sorta di piattaforma interna al social blu per mettere a disposizione dei propri utenti alcune stanze dove poter interagire vocalmente in tempo reale. Mark Zuckerberg è iscritto a Clubhouse, così come Elon Musk (del resto, anche noi di OM ci siamo subito attrezzati con la room di Michele Monina dedicata al Festival di Sanremo 2021): entrambi non hanno potuto resistere alla tentazione, curiosando su questa nuova forma di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)è senza dubbio il fenomeno del momento, tanto che un omonimo strumento, disponibile sul Play Store e scambiato proprio per l’ormai noto social della voce, ha fatto registrare un boom insolito di download.riportato da ‘nytimes.com‘, la cosa non è passata inosservata al team di, che avrebbe deciso di creare a propria una volta una sorta di piattaforma interna al social blu per mettere a disposizione dei propri utenti alcune stanze dove poter interagire vocalmente in tempo reale. Mark Zuckerberg è iscritto a, cosìElon Musk (del resto, anche noi di OM ci siamo subito attrezzati con ladi Michele Monina dedicata al Festival di Sanremo 2021): entrambi non hanno potuto resistere alla tentazione, curiosando su questa nuova forma di ...

