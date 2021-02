Face/Off: Adam Wingard regista del remake del thriller (Di giovedì 11 febbraio 2021) Adam Wingard è stato scelto da Paramount per occuparsi della regia del remake di Face/Off, il thriller che era stato diretto da John Woo. Face/Off tornerà sul grande schermo con un remake e la nuova versione del thriller che avrà come regista Adam Wingard, già dietro la macchina da presa dell'atteso Godzilla vs. Kong. Il progetto verrà prodotto da Paramount Pictures che ha affidato al filmmaker il compito di occuparsi anche della sceneggiatura in collaborazione con Simon Barrett, mentre nel team della produzione ci saranno anche Neal Moritz e David Permut. John Woo aveva diretto il film Face/Off - Due facce di un assassino nel 1997, progetto che aveva come star Nicolas Cage e John ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 11 febbraio 2021)è stato scelto da Paramount per occuparsi della regia deldi/Off, ilche era stato diretto da John Woo./Off tornerà sul grande schermo con une la nuova versione delche avrà come, già dietro la macchina da presa dell'atteso Godzilla vs. Kong. Il progetto verrà prodotto da Paramount Pictures che ha affidato al filmmaker il compito di occuparsi anche della sceneggiatura in collaborazione con Simon Barrett, mentre nel team della produzione ci saranno anche Neal Moritz e David Permut. John Woo aveva diretto il film/Off - Due facce di un assassino nel 1997, progetto che aveva come star Nicolas Cage e John ...

mclarenhoney : RT @TeamGR63: ?? The ‘GR-Albono duo’ to face off once more in virtual Sao Paulo finale ?? - vettelsgasly : RT @TeamGR63: ?? The ‘GR-Albono duo’ to face off once more in virtual Sao Paulo finale ?? - TeamGR63 : ?? The ‘GR-Albono duo’ to face off once more in virtual Sao Paulo finale ?? - 82Aimar : @flpsq my god, è il sequel mai rilasciato di Face Off? - shravanmoturi : @Nakspacekavali Intros, interval, kabaddi scene, face off Aipayeee -

Ultime Notizie dalla rete : Face Off Edizione limitata della Defender Works V8 Trophy

... freni sospensioni e sterzo migliorati ed una vasta gamma di accessori per l'off - road. I ... Fat Face e Musto, che hanno creato prodotti complementari appositamente per i clienti della Defender Works ...

"Justice League Snyder Cut": così Jared Leto ritorna Joker

#JusticeLeague First Look: Zack Snyder Unveils Jared Leto's Joker, Teases Batman Face Off https://t.co/VZ92m8P8IJ pic.twitter.com/uk9zn2Ejh8 - IndieWire (@IndieWire) February 9, 2021 In un'intervista ...

Face/Off: Adam Wingard regista del remake del thriller Movieplayer.it Face/Off: Adam Wingard regista del remake del thriller

Adam Wingard è stato scelto da Paramount per occuparsi della regia del remake di Face/Off, il thriller che era stato diretto da John Woo. Face/Off tornerà sul grande schermo con un remake e la nuova v ...

Highlights e gol Virtus Francavilla-Juve Stabia 0-1: Serie C 2020/2021 girone C (VIDEO)

Il video delle azioni più importanti di Virtus Francavilla-Juve Stabia, incontro valevole per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C 2020/2021 e terminato 0-1 ...

... freni sospensioni e sterzo migliorati ed una vasta gamma di accessori per l'- road. I ... Fate Musto, che hanno creato prodotti complementari appositamente per i clienti della Defender Works ...#JusticeLeague First Look: Zack Snyder Unveils Jared Leto's Joker, Teases Batmanhttps://t.co/VZ92m8P8IJ pic.twitter.com/uk9zn2Ejh8 - IndieWire (@IndieWire) February 9, 2021 In un'intervista ...Adam Wingard è stato scelto da Paramount per occuparsi della regia del remake di Face/Off, il thriller che era stato diretto da John Woo. Face/Off tornerà sul grande schermo con un remake e la nuova v ...Il video delle azioni più importanti di Virtus Francavilla-Juve Stabia, incontro valevole per la ventitreesima giornata del girone C della Serie C 2020/2021 e terminato 0-1 ...