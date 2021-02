tvsvizzera : Il bitcoin è altamente energivoro: se fosse un Paese, nel consumo energetico si piazzerebbe al 30esimo posto, surcl… - amnestyitalia : Una delle più belle notizie degli ultimi tempi: l'Italia revoca l’export di bombe verso Arabia Saudita ed Emirati A… - StefanoFeltri : +++ Renzi, l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi: il giallo della fondazione Open +++ di @GiovanniTizian - MoliPietro : Emirati Arabi Uniti, Anwar Gargash non è più ministro di Stato degli Affari esteri - positizie : Ufficialmente revocata l’export di bombe e missili da parte dell’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti e l’Arabia Sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Emirati Arabi

"I lavoratori senza occupazione a causa della revoca delle licenze di esportazione verso l'Arabia Saudita e gliUniti non sono diversi da quelli di altre aziende italiane per le quali ...Roma, 11 feb 15:28 - Con il successo della missione "Hope Probe", gliUniti sono il primo Pese arabo e il quinto al mondo a inviare un satellite...Anwar Gargash non è più ministro degli Affari Esteri degli Emirati Arabi Uniti. Sarà sostituito da Sheikh Shakhbout bin Nahyan ...Stamattina l'azienda (del gruppo Tedesco Rheinmetall), durante una riunione in Confindustria, ha comunicato ai sindacati che sospenderà nei prossimi giorni il ricorso agli ammortizzatori sociali per g ...