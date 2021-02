Draghi, sì dai 5Stelle: il premier è pronto a sciogliere la riserva (Di venerdì 12 febbraio 2021) Entro un paio di giorni l?Italia avrà un nuovo governo. Anche il via libera grillino è arrivato ieri. Per circa il 60% dei cinquestelle che hanno votato sulla piattaforma Rousseau... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 12 febbraio 2021) Entro un paio di giorni l?Italia avrà un nuovo governo. Anche il via libera grillino è arrivato ieri. Per circa il 60% dei cinquestelle che hanno votato sulla piattaforma Rousseau...

gennaromigliore : Questa narrazione dell’Europa “matrigna” è stata finalmente smontata dai fatti. E oggi è evidente a tutti: anche a… - insopportabile : Caro Draghi, dai importanza al Turismo e alla Cultura, ti prego. TI PREGO. - LaStampa : Sei italiani su 10 hanno fiducia in #Draghi. La chiamata di “super” Mario è stata letta dai cittadini come una gara… - Paoletto003 : RT @AlvisiConci: Comunque un grande risultato Draghi ce l'ho ha già dato. Via da Cina e Russia, perseguita dai 5s e Conte. #GrazieRenzi - bromonica : RT @claudiocerasa: La Lega che diventa europeista. I NoEuro che scommettono sull'uomo che ha salvato l'euro. FI che si emancipa dai sovrani… -