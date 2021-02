Deathloop torna a mostrarsi in alcuni splendidi dipinti che troveremo all' interno del gioco

(Di giovedì 11 febbraio 2021)doveva essere lanciato insieme a PS5, ma alla fine è stato rinviato a maggio. Ilè caratterizzato da un aspetto davvero unico con l'ambientazione che si ispira alla moda e al look degli anni '60. L'art director di, Sébastien Mitton, ha condiviso alcune immagini dell'atteso titolo. Non sono screenshot del, o non esattamente, ma piuttostoche vedremo nel corso dell'avventura. Lo sviluppatore ha aggiunto una nota alle immagini, spiegando che voleva condividerle per aiutare i giocatori a farsi un'idea dell'atmosfera che il team sta cercando di creare con il mondo di. Leggi altro...

