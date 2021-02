Cupra Formentor - A listino la variante e-Hybrid da 204 CV

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Laha reso disponibile lanella versione e-da 204 CV, che completa la gamma ibrida plug-in affiancandosi alla VZ e-da 245 CV già presente a. La nuovadella Suv parte da 37.700 euro, ma grazie agli sconti e agli incentivi statali viene offerta a partire da 29.900 euro in caso di rottamazione. Fino a 60 km in elettrico. Il powertrain ibrido è costituito da un 1.4 TSI da 150 CV, da un motore elettrico da 115 CV e da una batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh, oltre al cambio automatico Dsg a sei rapporti. Come detto, il sistema è in grado di erogare 204 CV e una coppia massima di 350 Nm. La Casa, inoltre, dichiara un'autonomia in modalità completamente elettrica fino a 60 km, mentre le emissioni di CO2 misurate nel ciclo Wltp sono comprese ...

