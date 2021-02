Brocchi | “Contento che Fossati vada a giocare”

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Domani, Venerdì 12 febbraio alle ore 21:00 si giocherà Monza-Pisa.nella conferenza di oggi ha voluto rivolgere un ringraziamento a marco, centrocampista che lascerà il Monza per andare in prestito all’Hajduk Spalato.nativo di Monza, con un passato al Milan, ha lasciato il Monza per andare acon continuità, con la possibilità di ritornare in Brianza in estate. Prepartita Monza-Pisa Conferenza, allenatore Monza E’ una sfida insidiosa, tutte lo sono come ormai sappiamo, affrontiamo una squadra forte, che ha dimostrato di avere ottime qualità sia singole che di squadra ed ben allenata, quindi servirà da parte nostra una partita importante. Ho convocato tutti tranne Maric, abbiamo tre o quattro giocatori che non stanno bene, ma ho preferito portare tutti ...

Intervista a 360° rilasciata a four four two da parte del tecnico del Monza Christian. L'allenatore brianzolo non nasconde le ambizioni della società e afferma con convinzione ...edi ...Visto che il campionato è ancora molto lungo perè importante mettere in campo i giocatori ... Éper aver recuperato Vandeputte e del fatto che Giacomelli, che é capitano e una ...Intervista a 360° rilasciata a four four two da parte del tecnico del Monza Christian Brocchi. L’allenatore brianzolo non nasconde le ambizioni della società e afferma con convinzione che provare a co ...Cristian Brocchi, allenatore del Monza, è molto soddisfatto della vittoria dei propri ragazzi, non è dello stesso avviso Di Carlo che voleva di più dai suoi.