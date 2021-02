Bologna | Mihajlovic e l’incontro col Papa | «Lì tre ore | mi ha dato tranquillità e fiducia»

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Sinisaha parlato delavuto conFrancesco Sinisa, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato anche delavuto conFrancesco. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE «Siamo stati la tre ore, non posso parlare più di tanto perché abbiamo fatto una cosa per Discovery Channel con diversi personaggi, il cui obiettivo sarà quello di raccontare come uscire da un momento difficile. Io sono anla con mia madre e mia suocera e mi ha detto che avrebbero dovuto farmi santo subito perché mi ero portato dietro mia suocera. Ha detto tante cose che fanno riflettere. Porta. E’ anche un grande tifoso di calcio, mi ha raccontato di un portiere degli ...

CinqueNews : Mihajlovic: «Spero i tifosi a marzo allo stadio» - TuttoMercatoWeb : Bologna-Benevento, Mihajlovic ritrova Inzaghi: 'In campo lo minacciavo, ma lui è un amico vero' - sportli26181512 : Benevento, Inzaghi: 'Qui grazie all'esperienza di Bologna. Su Gaich...': Benevento, Inzaghi: 'Qui grazie all'esperi… - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Sogno i tifosi allo stadio. Tre ore col Papa, ecco cosa mi ha detto...': Mihajlovic: 'Sogno i tifosi a… - rep_bologna : Mihajlovic spera: 'Bologna primo stadio coi tifosi a marzo, grazie a Bonaccini' [di Simone Monari] [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Mihajlovic

Sinisaha parlato dell'incontro avuto con Papa Francesco Sinisa, allenatore del, in conferenza stampa ha parlato anche dell'incontro avuto con Papa Francesco. LEGGI LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE "Siamo stati la tre ore, non posso parlare più ...'La sapete questa?'. E non pare proprio una battuta. 'L'altro giorno pensavo a come saranno le prime partite con il pubblico - dice Sinisa- . Perché credo che a marzo potremo avere, grazie a Bonaccini, la gente al campo. E potremo essere la prima società a portare gente allo stadio. Lo sapevate? Coi tamponi rapidi e i ...(ANSA) - BOLOGNA, 11 FEB - Lunedì l'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha incontrato Papa Francesco nel corso di un'udienza in Vaticano. "Siamo stati là tre ore. Sono andato la con mia madre e ...Sinisa Mihajlovic ha parlato dell’incontro avuto con Papa Francesco Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, in conferenza stampa ha parlato anche dell’incontro avuto con Papa Francesco. LEGGI LA CO ...