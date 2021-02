Bergamo vede la luce in fondo al tunnel: “L’occupazione si sta riprendendo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pur se ancora in area negativa, il mercato del lavoro inizia a rispondere alle richieste di ripartenza e di uscita dalla crisi. Infatti, anche se rispetto al febbraio 2020, quando di Coronavirus si parlava come di una eventualità lontana, le richieste delle aziende di fabbisogno lavorativo scende “solo” del 17%, un mese fa la perdita era del doppio(entrate previste 1° trimestre 2021/20.090 – 1° trimestre 2020/23.505). “Le entrate previste dalla ricerca, nella nostra provincia, sono di poco superiori nei servizi rispetto all’industria – afferma Danilo Mazzola, segretario provinciale Cisl Bergamo -, sia a gennaio che nel trimestre gennaio-marzo 2021. Per quanto riguarda le professioni previste, per il 38,5% riguarda operai specializzati e un 10% di professioni non qualificate . Il restante 51,5% riguarda professioni dirigenziali altamente qualificate e impiegati ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 11 febbraio 2021) Pur se ancora in area negativa, il mercato del lavoro inizia a rispondere alle richieste di ripartenza e di uscita dalla crisi. Infatti, anche se rispetto al febbraio 2020, quando di Coronavirus si parlava come di una eventualità lontana, le richieste delle aziende di fabbisogno lavorativo scende “solo” del 17%, un mese fa la perdita era del doppio(entrate previste 1° trimestre 2021/20.090 – 1° trimestre 2020/23.505). “Le entrate previste dalla ricerca, nella nostra provincia, sono di poco superiori nei servizi rispetto all’industria – afferma Danilo Mazzola, segretario provinciale Cisl-, sia a gennaio che nel trimestre gennaio-marzo 2021. Per quanto riguarda le professioni previste, per il 38,5% riguarda operai specializzati e un 10% di professioni non qualificate . Il restante 51,5% riguarda professioni dirigenziali altamente qualificate e impiegati ...

