Australian Open 2021 | prossimo avversario Fabio Fognini I precedenti

Fabio Fognini al terzo turno degli Australian Open 2021: una situazione che per il ligure di nuovo non ha nulla, dal momento che ci è già arrivato quattro volte, e in tre di esse ha proseguito il proprio cammino fino agli ottavi, fermandosi nel 2013 contro Novak Djokovic, nel 2018 contro Tomas Berdych e nel 2020 contro Tennys Sandgren. Questa volta, sulla strada del quarto turno c'è l'Australiano Alex de Minaur. 12 anni dividono i due giocatori, di epoche tennistiche completamente differenti eppure molto vicini in classifica, dal momento che il ligure è numero 17 del mondo e il nativo di Sydney numero 23. L'azzurro ha sconfitto, come noto, il francese Pierre-Hugues Herbert in tre set al primo turno e il connazionale Salvatore Caruso, con scintille finali, al super tie-break del quinto

