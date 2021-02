Ascolti tv mercoledì 10 febbraio 2021: Atalanta - Napoli, La Caserma, L'amore strappato, dati Auditel e share (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su La7 Tg La7 Speciale ha visto la presenza di .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Italia's Got Talent - Audizioni registra .000 spettatori con il %. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 11 febbraio 2021) Su La7 Tg La7 Speciale ha visto la presenza di .000 spettatori con unodel %. Su Tv8 Italia's Got Talent - Audizioni registra .000 spettatori con il %.

antoniogenna : Ieri e oggi in TV 11/02/2021 — Ascolti italiani di mercoledì 10 febbraio 2021: 5,6 milioni (20,5%) per l’incontro d… - LenkaWeaver : RT @CanyamanLe: ?? Ascolti della puntata di mercoledì 11 Febbraio ???share 17,7% ???2.172.000 telespettatori ??A più tardi???? #CanYaman #… - AnonymeRai : ? #AscoltiTv di mercoledì #10febbraio ? - lisadagliocchib : RT @il_Case: Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021. Vince la Coppa Italia (20.5%), bene Sciarelli (11.5%), Ferilli in replica al 9.1%, La… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 10 febbraio 2021. Vince la Coppa Italia (20.5%), bene Sciarelli (11.5%), Ferilli in replica… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti mercoledì Napoli - Atalanta vince. Sciarelli (Benno) batte Ferilli. Giù Caserma e Mentana -

... mercoledì 10 febbraio, negli speciali di Enrico Mentana (La7) e Barbara Palombelli (Rete4). Le ... Questa la graduatoria per ascolti in prima serata. Bene la Coppa Italia, che cresce rispetto all'andata.

Ascolti tv ieri: Atalanta - Napoli, L'amore strappato - Auditel 10 febbraio

Coppa Italia Atalanta - Napoli contro L'amore strappato : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, mercoledì 10 febbraio 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella ...

“L'urlo”: il brano di Aldo Losito conquista gli ascolti Corriere di Taranto ...10 febbraio, negli speciali di Enrico Mentana (La7) e Barbara Palombelli (Rete4). Le ... Questa la graduatoria perin prima serata. Bene la Coppa Italia, che cresce rispetto all'andata.Coppa Italia Atalanta - Napoli contro L'amore strappato : chi ha vinto la sfida relativa aglitv di ieri sera,10 febbraio 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata in merito ai maggiori canali del digitale terrestre. Tante erano le sfide in onda oltre a quella ...