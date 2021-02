AOC stipula un accordo commerciale con Red Bull Racing | Equips Drivers e Red Bull Racing Erena

Leggi su esports247

(Di giovedì 11 febbraio 2021) RedEsports ha annunciato oggi di averto uncon AOC affinchè diventi il fornitore di monitor ufficiali della squadra austriaca. RedEsports ha però deciso di non pubblicare i dettagli economici dell’. Parte dell’è anche il miglioramento della qualità dei monitor prodotti da AOC. I giocatori di RedEsports dovranno fornire dati in tempo reale per far sì che gli ingegneri progettisti capiscano dove poter migliorare i display e quali sono i punti deboli da modificare per dare una aspettativa perfetta ai videogiocatori. Inoltre ...