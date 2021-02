Amazon e Ferragamo si alleano contro la moda taroccata (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il logo della piattaforma di ecommerce Amazon (foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)Amazon e Salvatore Ferragamo hanno intentato due cause congiunte negli Stati Uniti contro alcuni utenti della piattaforma di ecommerce. Si tratta di quattro persone fisiche e tre giuridiche che tramite loro account avrebbero tentato, secondo le due aziende, di mettere in vendita sul negozio di Amazon alcuni prodotti contraffatti a marchio Ferragamo. Una condotta che, oltre a violare i diritti di proprietà intellettuale in capo alla casa di moda fiorentina, è vietata e contrastata anche dalle politiche della compagnia di Seattle. Le causa è stata quindi presentata presso il tribunale del distretto occidentale di Washington. Le attività di monitoraggio online hanno ... Leggi su wired (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il logo della piattaforma di ecommerce(foto di Florian Gaertner/Photothek via Getty Images)e Salvatorehanno intentato due cause congiunte negli Stati Unitialcuni utenti della piattaforma di ecommerce. Si tratta di quattro persone fisiche e tre giuridiche che tramite loro account avrebbero tentato, secondo le due aziende, di mettere in vendita sul negozio dialcuni prodotti contraffatti a marchio. Una condotta che, oltre a violare i diritti di proprietà intellettuale in capo alla casa difiorentina, è vietata e contrastata anche dalle politiche della compagnia di Seattle. Le causa è stata quindi presentata presso il tribunale del distretto occidentale di Washington. Le attività di monitoraggio online hanno ...

