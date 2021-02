“WALL•E “, un amore tra i rifiuti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) cinegreen è la rubrica ambientalista per quei cinefili che vedono il cinema a colori e la vita in verde Un robottino dagli occhi a binocolo rovesciato rotola veloce in mezzo a montagne di rifiuti. La Terra è ricoperta da scarti e avanzi, l’aria giallastra è irrespirabile e gli uomini sono a godersi una vacanza nello spazio in attesa che “spazzini” come WALL•E la ripuliscano. Va da sé che il piccolo capolavoro della Pixar del 2008 abbia un messaggio ambientalista forte e chiaro fin dai primi fotogrammi, quando delle pale eoliche si stagliano su un cielo inquinato, tra grattacieli abbandonati e ammassi di spazzatura. In questo scenario apocalittico c’è però spazio per il fiorire di un amore genuino che ci piace ricordare aspettando San Valentino (che in cinegreen si fa un po’ più verde). Parliamo naturalmente ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) cinegreen è la rubrica ambientalista per quei cinefili che vedono il cinema a colori e la vita in verde Un robottino dagli occhi a binocolo rovesciato rotola veloce in mezzo a montagne di. La Terra è ricoperta da scarti e avanzi, l’aria giallastra è irrespirabile e gli uomini sono a godersi una vacanza nello spazio in attesa che “spazzini” comela ripuliscano. Va da sé che il piccolo capolavoro della Pixar del 2008 abbia un messaggio ambientalista forte e chiaro fin dai primi fotogrammi, quando delle pale eoliche si stagliano su un cielo inquinato, tra grattacieli abbandonati e ammassi di spazzatura. In questo scenario apocalittico c’è però spazio per il fiorire di ungenuino che ci piace ricordare aspettando San Valentino (che in cinegreen si fa un po’ più verde). Parliamo naturalmente ...

