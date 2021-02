Visco sul debito pubblico: “Non so se Draghi ha la bacchetta magica” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’intervento di Ignazio Visco alla commissione Banche: “I bilanci non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica”. ROMA – Diversi gli argomenti toccati da Ignazio Visco durante il suo intervento alla commissione Banche. Il presidente della Banca d’Italia si è soffermato sulla situazione economica italiana e governo Draghi: “Non so se il presidente del Consiglio incaricato avrà la bacchetta magica per risolvere il problema di una crescita di debito pubblico. E’ un problema molto delicato “. “Le nuove regole sui crediti avranno un impatto moderato” Ignazio Visco, riportato da La Repubblica, ha parlato anche sulla situazione delle banche: “I bilanci non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’intervento di Ignazioalla commissione Banche: “I bilanci non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi pandemica”. ROMA – Diversi gli argomenti toccati da Ignaziodurante il suo intervento alla commissione Banche. Il presidente della Banca d’Italia si è soffermato sulla situazione economica italiana e governo: “Non so se il presidente del Consiglio incaricato avrà laper risolvere il problema di una crescita di. E’ un problema molto delicato “. “Le nuove regole sui crediti avranno un impatto moderato” Ignazio, riportato da La Repubblica, ha parlato anche sulla situazione delle banche: “I bilanci non hanno ancora risentito in misura significativa della crisi ...

AlbertoBagnai : Fra poco audizione di Ignazio Visco sul tema dei crediti deteriorati in Commissione d’inchiesta banche: - carlaruocco1 : La #CommissioneBanche sta svolgendo l'audizione del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio #Visco, in merito all… - news_mondo_h24 : Visco sul debito pubblico: “Non so se Draghi ha la bacchetta magica” - lerzegov : Qui la ricca relazione con appendici su calendar provisioning, GACS, AMC e definizione di default… - MPellegrini1988 : RT @AlbertoBagnai: Fra poco audizione di Ignazio Visco sul tema dei crediti deteriorati in Commissione d’inchiesta banche: -