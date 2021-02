(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Sky o? ioche domani non si prenderanno decisioni perché ci sono state date una serie di spiegazioni, c’è una differenza economica, apparentemente superiore nel senso che le offerte economiche sono intrecciate tra i vari pacchetti e domani approfondiranno tutte le tematiche, mache ladi qualche giorno”. E’ l’opinione espressa dal presidente del Benevento Oresteall’Adnkronos alla vigilia dell’Assemblea della Lega di Serie A sui diritti tv. “Dubbi sulla tipologia di trasmissione? Su questo e anche la preoccupazione legata al bacino di utenza, che oggi è tutto con Sky e domani dovrebbe cambiare abbonamento e passare a, oltre al fatto che la banda larga non è presente su tutto il Paese. Sono ...

TV7Benevento : Vigorito: 'Sky o Dazn? Decisione credo sarà rinviata, temi tecnici da approfondire'... - TV7Benevento : Diritti Tv: Vigorito, 'Sky o Dazn? Decisione credo sarà rinviata, temi tecnici da approfondire'... - sportli26181512 : Benevento-Sampdoria, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: La domenica di Serie A si apre con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Vigorito Sky

La Sicilia

A disposizione: Marco Bleve, Mauro, Biagio Meccariello, Ilario Monterisi, Luca Paganini, ...alla visione sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta- DAZN. ...E' la fotografia del match deltra Benevento e Sampdoria terminato 1 - 1 del tecnico ... Poi l'abbiamo ripresa', conclude il tecnico romano ai microfoni diSport.. AdnkronosRoma, 10 feb. (Adnkronos) – “Sky o Dazn? io credo che domani non si prenderanno decisioni perché ci sono state date una serie di spiegazioni, c’è una differenza economica, apparentemente superiore nel ...Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Sky o Dazn? io credo che domani non si prenderanno decisioni perché ci sono state date una serie di spiegazioni, c'è una differenza economica, apparentemente superiore nel ...