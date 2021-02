Vaccino Covid-19 | AstraZeneca per docenti e Ata | prima dose appena possibile | la seconda dopo 10 settimane CIRCOLARE

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il governo ha aggiornato le Regioni in merito al Piano nazionale per la vaccinazione anti-19. Nel documento vengono identificate 6 categorie e poi si dà il via libera alla vaccinazione conper gli under 55 per personale scolastico ed universitario e le Forze dell’Ordine. L'articolo .

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - SkyTG24 : Covid Cuba: anche i turisti potranno essere vaccinati. Siero Soberana entra nella fase 3 - GrimoldiPaolo : #VACCINO #COVID, BOCCIATURA AL #PIANOLOMBARDO TUTTA POLITICA! Un piano che consentirebbe di vaccinare oltre 6 mili… - PonytaEle : RT @gattotattoo: @valy_s Galli ha detto il contrario (stranamente) e cioè chi ha avuto covid niente vaccino anche xché ci sono reazioni avv… - valy_s : RT @gattotattoo: @valy_s Galli ha detto il contrario (stranamente) e cioè chi ha avuto covid niente vaccino anche xché ci sono reazioni avv… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Messaggero

Da oggi, invece, tutti quanti hanno accesso alle dosi dianti -. Senza distinzione di provenienza o religione : ebrei, cristiani, musulmani, indù. La maggior parte dei migranti sono ...Fino al 9 febbraio, in tutto il Paese sono state inocultate in totale più di 40,52 milioni di dosi dicontro il- 19. Per l'occasione, il portavoce della Commissione nazionale della ...Ad oggi sono state somministrate 40,52 milioni di dosi di vaccini contro il coronavirus a livello nazionale in Cina. La Commissione ...Anche i vaccinati dovranno mettersi in quarantena in caso di contatti con positivi. È questa la linea indicata dal Ministero della Salute alle Regioni in video-conferenza. Chi ha ricevuto la doppia do ...