Tutti con Draghi al costo di identità e dignità, perché prima “era un altro momento” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E scomodare Flaiano diventa fatale: “Gli italiani sono specializzati nel correre in soccorso del vincitore”. Il vincitore, fino a governo contrario, è Mario Draghi che ne fa più di Chuck Norris e la bagarre, tipo arrivo della Milano-Sanremo, è furibonda. Al prezzo di inopinati voltafaccia, e va bene che la politica è l’arte del possibile quando è impossibile, va bene che “solo gli stolti non cambiano mai idea” (chi l’ha detto?), va bene la realpolitik, Machiavelli, sempre frainteso, il Franza o Spagna pur che se magna, l’Italia o EU fin che ce n’è di più: ma qualcosa andrà pur annotato sulle riconversioni dell’intero luna-park politico, cominciamo col leghista Rinaldi che, con supremo sprezzo della coerenza, scandisce: “Non abbiamo mai detto che volevamo uscire dall’euro”. Davvero? Si vede che in una sessantina di milioni siamo stati affetti da clamorosa allucinazione ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E scomodare Flaiano diventa fatale: “Gli italiani sono specializzati nel correre in soccorso del vincitore”. Il vincitore, fino a governo contrario, è Marioche ne fa più di Chuck Norris e la bagarre, tipo arrivo della Milano-Sanremo, è furibonda. Al prezzo di inopinati voltafaccia, e va bene che la politica è l’arte del possibile quando è impossibile, va bene che “solo gli stolti non cambiano mai idea” (chi l’ha detto?), va bene la realpolitik, Machiavelli, sempre frainteso, il Franza o Spagna pur che se magna, l’Italia o EU fin che ce n’è di più: ma qualcosa andrà pur annotato sulle riconversioni dell’intero luna-park politico, cominciamo col leghista Rinaldi che, con supremo sprezzo della coerenza, scandisce: “Non abbiamo mai detto che volevamo uscire dall’euro”. Davvero? Si vede che in una sessantina di milioni siamo stati affetti da clamorosa allucinazione ...

