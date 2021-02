Sostenibilità: Federmanager, web talk e presentazione indagine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Labitalia) - "Quali sono gli impatti strategici e quali gli strumenti operativi che le imprese devono considerare per essere davvero sostenibili? A questo interrogativo risponderemo con un web talk sul tema 'Manager e Sostenibilità' giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 17,30 dedicato ai percorsi pratici che i manager possono intraprendere per ottenere risultati significativi sulla propria realtà aziendale in termini di Sostenibilità. Durante l'evento presenteremo inoltre i dati della indagine 'La Sostenibilità competitiva', realizzata dall'Osservatorio 4.Manager su un campione di circa 800 manager del settore industria e servizi iscritti a Federmanager". E' quanto si legge in una nota Federmanager. "Insieme a speaker - spiega - parleremo quindi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. (Labitalia) - "Quali sono gli impatti strategici e quali gli strumenti operativi che le imprese devono considerare per essere davvero sostenibili? A questo interrogativo risponderemo con un websul tema 'Manager e' giovedì 18 febbraio, a partire dalle ore 17,30 dedicato ai percorsi pratici che i manager possono intraprendere per ottenere risultati significativi sulla propria realtà aziendale in termini di. Durante l'evento presenteremo inoltre i dati della'Lacompetitiva', realizzata dall'Osservatorio 4.Manager su un campione di circa 800 manager del settore industria e servizi iscritti a". E' quanto si legge in una nota. "Insieme a speaker - spiega - parleremo quindi di ...

ENEAOfficial : RT @Federmanager: 'Credere nella #sostenibilità per noi vuol dire lavorare a un cambiamento della cultura aziendale, con l'obiettivo di pro… - Federmanager : 'Credere nella #sostenibilità per noi vuol dire lavorare a un cambiamento della cultura aziendale, con l'obiettivo… - GiuliaPalocci : RT @Federmanager: 'I due asset per cambiare il Paese sono #sostenibilità e #leadership femminile', questo il percorso tracciato dal preside… - AndreaPicardi : RT @Federmanager: 'I due asset per cambiare il Paese sono #sostenibilità e #leadership femminile', questo il percorso tracciato dal preside… -

Ultime Notizie dalla rete : Sostenibilità Federmanager Federmanager, per 47% manager i modelli organizzativi non sono agili

... innovazione, crescita delle competenze e sostenibilità". Il modello è stato realizzato sulla base delle rilevazioni emerse da una survey che ha coinvolto 315 manager iscritti a Federmanager e ha ...

Welfare: da Confindustria per dirigenti e familiari ecco Fasi-Assidai

'Vogliamo contribuire a garantire, nel tempo, la sostenibilità della sanità pubblica, che negli ... Secondo il presidente di Federmanager, Stefano Cuzzilla, 'Assidai rappresenta un'assoluta garanzia: ...

Sostenibilità vuol dire progresso (e Pil). Parola di Federmanager Formiche.net ... innovazione, crescita delle competenze e". Il modello è stato realizzato sulla base delle rilevazioni emerse da una survey che ha coinvolto 315 manager iscritti ae ha ...'Vogliamo contribuire a garantire, nel tempo, ladella sanità pubblica, che negli ... Secondo il presidente di, Stefano Cuzzilla, 'Assidai rappresenta un'assoluta garanzia: ...