«Signor giudice non sono un gatto». Dal docente a luci rosse all'avvocato felino, Zoom svela l'ignoranza digitale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Da ieri spopola sui social il video dell'avvocato texano che ha tenuto un'udienza telematica presentandosi al giudice e alle altre parti con l'immagine di un gatto, per "colpa" di un filtro inserito nel PC dalla sua nipotina. L'avvocato che dice al giudice «I'm not a cat» e, nonostante diversi tentativi, non riesce a rimuove il filtro si appresta a diventare il nuovo eroe del web, almeno per una mezza giornata. Questa piccola grande disavventura è solo l'ultimo esempio di una lunga lista di pasticci telematici commessi in questi mesi: persone che vanno in bagno senza disattivare la telecamera, docenti che compiono atti osceni durante le lezioni dimenticandosi di spegnere la video camera, riunioni aziendali nella quali qualcuno dimentica il microfono acceso e inizia a insultare gli altri e così via.

