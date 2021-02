Sanremo 2021, Imperia verso la zona rossa: decisione in serata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Entro questa sera è attesa la decisione del Governatore della Liguria Giovanni Toti sulla possibilità di far diventare una parte della regione zona rossa con divieto di entrata e uscita da alcuni comuni e chiusure per bar, negozi e ristoranti. La zona che potrebbe diventare rossa è la provincia di Imperia, dove negli scorsi giorni è stata registrata un’incidenza doppia rispetto al resto della Liguria: 4,5 casi ogni 10mila abitanti a fronte di un indice di 1,90. Una situazione da monitorare con attenzione anche in virtù dell’ormai vicino Festival di Sanremo. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Entro questa sera è attesa ladel Governatore della Liguria Giovanni Toti sulla possibilità di far diventare una parte della regionecon divieto di entrata e uscita da alcuni comuni e chiusure per bar, negozi e ristoranti. Lache potrebbe diventareè la provincia di, dove negli scorsi giorni è stata registrata un’incidenza doppia rispetto al resto della Liguria: 4,5 casi ogni 10mila abitanti a fronte di un indice di 1,90. Una situazione da monitorare con attenzione anche in virtù dell’ormai vicino Festival di. SportFace.

SanremoRai : ?? #Sanremo2021: segui la conferenza stampa in diretta streaming ???? - Corriere : Alessia Bonari, l’infermiera simbolo del Covid ospite a Sanremo 2021. I nomi - Raiofficialnews : ?? Tutti i big in gara a #Sanremo2021 ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: La Milano-Sanremo di #Ibra: quattro modi per andare al #Festival #Sanremo - PEACHYWORLD2 : RT @sonorosy__98: La queen di questo Sanremo 2021 è Francesca Michielin. ?? #Sanremo2021 #Sanremo -