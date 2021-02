Roma – Partite Iva in piazza al fianco degli ambulanti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) – “Domani saremo in piazza Montecitorio al fianco degli ambulanti per portare la solidarietà delle Partite iva a tutti i lavoratori autonomi messi in ginocchio dall’incapacità dello Stato di mettere in campo iniziative di aiuti concreti per la crisi economica”. Così in una nota l’associazione Partite Iva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450mila iscritti tra gruppo nazionale e regionali. “Le micro, piccole e medie imprese, gli autonomi ed i cassintegrati, rappresentano la realtà lavorativa che più di ogni altra ha subito danni economici a causa delle restrizioni imposte dai vari Dpcm”, spiega Angelo Distefano coordinatore nazionale dell’associazione, che sarà presente alla manifestazione. “Per questi lavoratori ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) – “Domani saremo inMontecitorio alper portare la solidarietà delleiva a tutti i lavoratori autonomi messi in ginocchio dall’incapacità dello Stato di mettere in campo iniziative di aiuti concreti per la crisi economica”. Così in una nota l’associazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento spontaneo nato un anno fa su facebook che oggi raccoglie sui social oltre 450mila iscritti tra gruppo nazionale e regionali. “Le micro, piccole e medie imprese, gli autonomi ed i cassintegrati, rappresentano la realtà lavorativa che più di ogni altra ha subito danni economici a causa delle restrizioni imposte dai vari Dpcm”, spiega Angelo Distefano coordinatore nazionale dell’associazione, che sarà presente alla manifestazione. “Per questi lavoratori ...

