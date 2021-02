Recovery Fund, il voltafaccia della Lega per stare in “credito” con Draghi (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Ha spiazzato molti il sì della Lega al Recovery Fund, in sede di voto al Parlamento europeo sul relativo regolamento. Un vero e proprio cambio di passo rispetto all’astensione che gli esponenti del Carroccio avevano espresso in sede di commissione meno di un mese fa. Il partito di Salvini si affianca così alla “maggioranza Ursula” (Pd, M5s, Italia Viva e Forza Italia) non per puntellarla – il provvedimento avrebbe comunque ottenuto il via libera e, in ogni caso, mancano ancora numerosi passaggi prima che il piano prenda compiutamente vita – bensì come una sorta di apertura di credito nei confronti del venturo governo Draghi. Il sostegno a Draghi dietro al sì della Lega al Recovery ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb – Ha spiazzato molti il sìal, in sede di voto al Parlamento europeo sul relativo regolamento. Un vero e proprio cambio di passo rispetto all’astensione che gli esponenti del Carroccio avevano espresso in sede di commissione meno di un mese fa. Il partito di Salvini si affianca così alla “maggioranza Ursula” (Pd, M5s, Italia Viva e Forza Italia) non per puntellarla – il provvedimento avrebbe comunque ottenuto il via libera e, in ogni caso, mancano ancora numerosi passaggi prima che il piano prenda compiutamente vita – bensì come una sorta di apertura dinei confronti del venturo governo. Il sostegno adietro al sìal...

borghi_claudio : Regolarmento recovery fund: ti do soldi ma voi seguite raccomandazioni semestre europeo, prima fra tutte più tasse… - berlusconi : Dal mio nuovo ufficio ho votato il Recovery Fund, dispositivo per la ripresa e la resilienza, progettato per aiutar… - M5S_Europa : Dopo aver attaccato con ogni mezzo il #RecoveryFund, oggi la #Lega al Parlamento UE cambia idea e vota sì al regola… - vitcastagna : RT @Iperbole_: Dopo aver detto di sì a Draghi e aver votato sì al Recovery Fund in Europa poco fa (dopo averlo ostacolato fino a ieri) oggi… - Gilauax : RT @max65bo: Berlusconi dice che i soldi del recovery fund sono merito suo, Salvini dice che il modello Genova è merito suo, manca solo che… -